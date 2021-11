Konzert in Wassenberg : Klassik von einer anderen „Saite“

Konzert in Wassenberg

Wassenberg Die Violinistin Katharina Garrard und die Cellistinnen Natasha Jaffe und Lee Caspi präsentierten in der Burg Wassenberg ein außergewöhnliches Konzert.

Ein avantgardistischer Crossover-Mix aus Klassik- und Popmusik, bei dem zum Ende des Programms auch das Publikum, versüßte den Besucherinnen und Besuchern den Abend in der Burg Wassenberg: Katharina Garrard (Klavier, Violine, Gesang) brillierte gemeinsam mit ihren beiden Cellistinen Natasha Jaffe und Lee Caspi mit ihrem „Klassik von einer anderen Saite“-Programm im großen Saal der Burg Wassenberg.

Auf Einladung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH präsentierten die drei Damen aus Berlin und Potsdam einen musikalischen Genuss. Die Musikarrangements von Katharina Garrard balancierten behutsam zwischen Vertrautem und Originalität. Ob Mozarts „Königin der Nacht“, Nirvanas „Smells like teen spirit“ oder Heinz Rudolf Kunzes „Dein ist mein ganzes Herz“ – das Konzert wurde abwechselnd von kraftvollem elektronischen Sound und puren akustischen Songs angetrieben.

Was auch in Wassenberg deutlich wurde: Die Musikerin Katharina Garrard verbindet Violine und Gesang in einem völlig neuen Klangbild aus klassischen Themen und elektrischen Sounds. Garrads Kompositionen schaffen eine einzigartige Symbiose aus verschiedenen Genres, die man eben als Avantgarde-Musik, klassisch-elektronische oder klassischen Remix bezeichnen könnte. Die behutsame Balance der Musik-Arrangements zwischen einer Vertrautheit und Originalität sorgten für Begeisterung im Publikum. Denn: Man lernte schnell, das Unerwartete erwarten zu dürfen. Kein Wunder, verfolgt Katharina Garrard doch den wesentlichen Grundsatz, dass Musik die Herzen berühren und die Gefühle freien Lauf haben sollen – und das auch generationsübergreifend.