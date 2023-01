Wassenberger Karnevalisten auf Tour Kongo groovt sich auf die Session ein

War das Prinzenpaar zu Gast im Golfclub Residenz Rothenbach, so empfing es sozusagen daheim in der Burg Wassenberg die Kinder und Jugendlichen der KG Kongo. „Wir waren schon in der Vorweihnachtszeit auf Besuchstour bei den Garden, doch jetzt wollten wir alle in der Burg begrüßen“, so Prinz Jörg I., der Muffins, Donuts, Schaumküsse und allerlei mehr Köstlichkeiten servieren ließ. Das Prinzenpaar war auch nicht ganz uneigennützig, als es damals die Einladung an den Kongo-Nachwuchs aussprach. „Alle haben ihre tollen Tänze gezeigt. Auf der Bühne ist es für uns als Prinzenpaar doch so: Wir sehen die Tänze, für die die Kinder und Jugendlichen so viel trainiert haben, immer nur von hinten oder von der Seite“, merkte die Tollität an.