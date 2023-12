Projektwoche an der Grundschule Birgelen Kleine Zirkusartisten im Zeichen der Integration

Ein klein wenig Aufregung und Anspannung lag schon in der Luft, als die Schülerinnen und Schüler der Katholischen Grundschule in Birgelen zum letzten Mal in der besonderen Woche ihres Zirkusprojektes das große Zelt des Zirkus Baldini betreten durften. Kurz bevor sie an der Reihe waren, wurde der eigene Auftritt noch einmal im Kopf gespannt und aufmerksam durchgegangen und auch geschaut, ob das Kostüm bloß richtig saß. Dann ging der Vorhang auf und die Kinder betraten in aller gespannter Aufregung die Zirkus-Manege. Alles lief wie geplant und unter großem Applaus verließen die jungen Jongleure, Seiltänzer und Trampolinspringer die Arena wieder.