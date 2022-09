KKH Wassenberg teilt mit : Klavierabend mit Waleczek nun bei freiem Eintritt

Wassenberg Aufgrund der aktuellen finanziellen Zusatzbelastungen der Menschen haben sich die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH und der Pianist entschieden, das Konzert, das zunächst als Veranstaltung mit Eintritt angekündigt war, nun ohne Eintritt anzubieten.

„Konsum- und Nebenkosten schnellen zurzeit in die Höhe. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Klassik-Konzert nun kostenlos anzubieten. Am Abend selbst kann jede Besucherin und jeder Besucher in gewohnter Hutkonzert-Manier so viel Geld in den Hut werfen, wie sie bzw. wie er möchte“, so Jürgen Laaser von der KKH. Wer bereits ein Ticket gekauft hat, kann sich dieses Ticket an der Abendkasse rückerstatten lassen oder den Betrag als Spende in den Hut werfen. Das Programm des Klavierabends in umfasst die größten Hits der klassischen Musik, von Bachs Toccata und Fuge in d-Moll über Mozarts Nr. 41, Beethovens Nr. 5 und Dvoraks Nr. 9 Sinfonie bis hin zu Liebestraum Nr. 3 von Liszt und Debussys Mondlicht.