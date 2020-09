Konzert in Burg Wassenberg : „Klassik trifft Pop“ mit Katharina Garrard

Wassenberg Die Künstlerin aus Potsdam verbindet virtuos Violine und Gesang zu Themen von Klassik bis Rock. Ein Cross-Over-Konzert am Allerheiligentag in Wassenberg.

Die Künstlerin verbindet Violine und Gesang in einem völlig neuen Klangbild aus klassischen Themen und elektronischen Sounds, heißt es in der Einladung. Ihre Kompositionen schafften eine einzigartige Symbiose der verschiedenen Musik-Genres, die man als Avantgarde-Musik, klassische elektronische Musik oder klassischen Remix bezeichnen könnte. Katharinas Musik-Arrangements balancieren behutsam zwischen Vertrautheit und Originalität.

„Ob Einarbeitung einer anmutigen Singstimme in ein klassisches Ballett oder Einbettung eines energiegeladenen experimentellen Teils in eine Tenor-Arie aus der Oper ,Liebestrank’, ob Mozarts Remix der Königin der Nacht aus der ,Zauberflöte’ oder Nirvanas ,Smells Like Teen Spirit’ mit zerbrechlicher Stimme und Klavierbegleitung – das Publikum kann das Unerwartete erwarten, da sich das Konzert von kraftvollen elektronischen und puren akustischen Songs treiben lässt.“

Musik soll Herzen berühren und Gefühle frei lassen, das ist der Grundsatz der Potsdamer Musikerin. Katharina Garrard, die bereits mit Stars wie Michael Bublé, Helene Fischer oder Roland Kaiser auf der Bühne stand und sie auf Tourneen begleitete, dürfte das Publikum auch in Wassenberg durch ihre mitreißende Energie, ihre Nähe zum Publikum und ihre sympathische Ausstrahlung fesseln. In dem rund 90-minütige Konzert wird die Musikerin von den Cellistinnen Lee Caspi und Elisabet Iserte begleitet.

Tickets für 12, ermäßigt 9 Euro gibt es unter anderem unter www.ticketshop.nrw oder in den Vorverkaufsstellen in der Region: u.a. Naturparktor und O & S Reisebüro in Wassenberg; Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven, Reisebüro Hansen Hückelhoven; Buchhandlung Viehausen in Erkelenz sowie Reisebüro Scholz und Buchhandlung Kirch in Wegberg.