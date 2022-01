Konzert in Hückelhoven : „Klassik im Veedel“ mit Eintracht Birgelen

Birgelen/Hückelhoven Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr bleibt der Verein optimistisch, dass das kommende Konzert, wenn auch unter „Coronabedingungen“, stattfinden wird.

Einen besonderen Abend gestaltet der Musikverein Eintracht Birgelen für sein treues Publikum am Samstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven, Dr. Ruben-Straße.

Da die Aula des Gymnasiums in Hückelhoven nur zur Hälfte besetzt werden darf, wird der Kartenvorverkauf nicht wie gewohnt an den Haustüren und in den bekannten Vorverkaufsstellen stattfinden. Der Vorverkauf wird stattdessen am Samstag, 8. Januar, und am Sonntag, 9. Januar, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr im Probenraum der Eintracht, Lambertusstraße 19 in Birgelen, angeboten. Telefonische Vorbestellungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 02432 5320 möglich. Je nach Verfügbarkeit und zulässiger Kapazität wird es noch Karten an der Abendkasse geben.