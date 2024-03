In Wassenberg Kita-Kids spielen Fußball für den guten Zweck

Die Organisatoren Engin Aciman, Süleymann Börek und Stephan Rittgerodt zeigten sich nach dem Turnier zufrieden. „Wir wollten etwas machen, das über unsere Gemeinde hinausgeht. Etwas für Wassenberg. Etwas, das verbindet“, erklärte Börek. „Das ist uns gelungen“, bestätigten die Mitorganisatoren Engin Aciman und Stephan Rittgerodt. „Es war nicht einfach, in Zeiten des Personalmangels, krankheitsbedingter Ausfälle und Notbetreuungen ausreichend Teams für diese Veranstaltung zu gewinnen“, so Rittgerodt. „Umso glücklicher bin ich, dass es trotzdem geklappt hat. Ein großer Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir haben viel richtig gemacht. Es macht Spaß, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die das Herz am richtigen Fleck haben. Dennoch haben wir jetzt schon einige Punkte auf dem Zettel, die wir beim nächsten Kita-Cup verbessern möchten.“