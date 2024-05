Ausstellung im Wassenberger Bergfried Kinder machen Kunst – und begeistern

„Ich bin beeindruckt, welche Kreativität unsere Schüler hier an den Tag legen und bin begeistert, dass das Angebot der Stadt so gut angenommen wird“, lobte Bürgermeister Marcel Maurer die kreativen Köpfe. Die Stadt Wassenberg stellt ganzjährig regionale Kunst im Bergfried aus. Um nun auch den Kunstnachwuchs zu fördern, hatte Sabrina Martin von der KKH hatte die Idee zu „Kinder machen Kunst“. Vor zwei Jahren begann so die künstlerische Zusammenarbeit mit den Grundschulen und der Gesamtschule sowie mit den Kindergärten der Stadt. Im Jahreswechsel stellen seitdem entweder die Kindergartenkinder oder die Schülerschaft ihre Kreativität in den historischen Gemäuern des Bergfriedes zur Schau. Nachdem der Schulchor der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg Wassenberg auf die Veranstaltung einstimmte, präsentierten die Jugendlichen der Betty-Reis-Gesamtschule ihre Assoziationen zum Thema Heimat in Form eines Kurzfilmes mit Interviewzusammenschnitten von Schülerinnen und Schülern.