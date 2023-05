Umwelt- und Klimadiplom in Wassenberg Kinder können wieder Luftikus werden

Das Aktionsprogramm Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom Luftikus wurde in diesem Rahmen für Kinder ins Leben gerufen und geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde, teilt die Stadtverwaltung mit. Wassenberger Kinder ab dem Vorschulalter bis einschließlich 14 Jahren haben die Möglichkeit, von Mitte Mai bis September kostenlos an diversen Workshops und Besichtigungen zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima im Stadtgebiet und Umgebung teilzunehmen und hierfür Stempel zu sammeln. Wer an vier Aktionen teilgenommen hat, erhält das Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom Luftikus sowie als Belohnung eine Tageskarte für das Parkbad sowie einen Eis-Gutschein.