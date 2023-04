Aus dem Wassenberger Stadtrat Keine Spendenaufrufe auf städtischer Homepage

Die tiefe Betroffenheit über das katastrophale Erdbeben in der Türkei und Syrien war und ist weiterhin groß. Viele in den Medien verbreitete Spendenaufrufe finden große Resonanz in der Bevölkerung. Spendenwillige Menschen haben dabei die Qual der Wahl, weil sich auch in Deutschland viele soziale Organisationen engagieren, um in der Türkei und Syrien Hilfe zu leisten. Eine Frage steht: Soll auch eine Stadt wie Wassenberg auf ihrer Homepage zu Spenden aufrufen und entsprechende Adressen veröffentlichen?