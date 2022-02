Verkehrskonzept für Wassenberg : Planer sind gegen Kreisel auf der Erkelenzer Straße

Die Erkelenzer Straße in Wassenberg in dem Bereich, wo die Berg- und Tannenwaldstraße zusammenfließen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Zu wenig Platz, zu schlechte Erreichbarkeit des ZOB: Kreisverkehre sollen an der Erkelenzer Straße in Wassenberg nicht realisiert werden. An anderer Stelle im Stadtgebiet hingegen schon.

Wie stark können Kreisverkehre helfen, um Verkehrsflüsse zu optimieren? Sehr, sagen die einen, es gibt auch Grenzen, sagen andere.

Dieses Für und Wider gibt es auch in Wassenberg. Wenn es um das Verkehrskonzept der Stadt geht, dann herrscht in Sachen Kreisverkehr Einigkeit an der Stelle Roermonder Straße/Rurtalstraße. Dort soll unbedingt ein Kreisel für mehr Sicherheit für querende Fußgänger an der Roermonder Straße sorgen, ebenfalls soll ein geringeres Tempo der Fahrzeuge, die in diesem Bereich unterwegs sind, Gefahrenquellen verringern.

Nicht ganz so einfach stellt sich dagegen die Situation an der Erkelenzer Straße dar – und zwar dort, wo die Tannenwaldstraße und Bergstraße auf die Erkelenzer Straße zufließen und in Höhe der Betty-Reis-Gesamtschule. Laut Planungsgruppe MWM sprechen mehrere Gründe dagegen, an diesen Stellen Kreisverkehre zu installieren: Wie es heißt, seien die Geometrie, der verfügbare Raum und gegenseitige Behinderungen wesentliche Gründe für eine Ablehnung, die zuvor auch schon das Straßenverkehrsamt und die Kreispolizeibehörde Heinsberg bei Ortsterminen bekräftigt hatten.

Ganz besonders hingewiesen wurde auf die Stelle, wo die Bergstraße im nicht unerheblichen Gefälle auf die Tannenwaldstraße läuft. Dass sich hier aber etwas tun muss, darauf machte Irmgard Stieding (Grüne) im Planungsausschuss aufmerksam, indem sie auf radfahrende Schülerinnen und Schüler hinwies, die die Betty-Reis-Gesamtschule sicher erreichen wollen. Für ihren Schutz müsse man sorgen, betonte sie. Darin stimmen auch das Straßenverkehrsamt und die Polizei überein, die zu dem Schluss kamen, dass die Führung des Schulradverkehrs im Rahmen einer ganzheitlichen Umgestaltungsplanung weiter untersucht und konkretisiert werden müsste.