Birgelener Ehrenamtler sind sauer Keine Grablichter im Wald aufstellen

Eine Gruppe ehrenamtlich engagierter Menschen kümmert sich jede Woche um den Blumenschmuck und die Altardecken im Birgelener Pützchen. „Auf dem Weg zum Pützchen mussten wir leider wiederholt feststellen, dass in den Kreuzwegstationen Grablichter abgestellt wurden. Diese Lichter standen offen in den Stationen und waren zum Teil auch angebrannt“, teilte jetzt Irmgard Beckers mit. Sie betont stellvertretend für die Ehrenamtler: „Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass in diesen Feuerstellen viele Insekten sterben mussten.“ Nicht nur das: „Wir möchten darauf hinweisen, dass das Aufstellen und Abbrennen dieser Grablichter aus Gründen der Waldbrandgefahr bitte unterlassen werden soll“, heißt es weiter.