Gemeinsam Stimmung in Wassenberg erleben Karnevalssingen beim Myhler Quartettverein

In diesem Jahr erreicht der Karneval in Wassenberg einen neuen Höhepunkt: Am Dienstag, 30. Januar, um 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), lädt der Quartettverein Myhl erneut zu einem karnevalistischen und mitreißenden Mitsing-Event in der Burg Wassenberg ein. Die Veranstaltung verspricht eine Fortsetzung des großen Erfolgs aus dem Vorjahr und versetzt die Besucherinnen und Besucher in eine ausgelassene Karnevalsstimmung.