Jugendelferrat in Planung Wassenberger Karnevalsgesellschaft Kongo setzt mit neuer Idee ganz auf den Nachwuchs

Nur noch rund drei Wochen, dann ist die Karnevalssession 2023/2024 auch schon eröffnet. Längst stecken die organisierten Jecken in den Vorbereitungen. Auch bei der Wassenberger Karnevalsgesellschaft Kongo ist das so. Mehr noch: Ein Traditionsverein wie der Kongo will sich nicht auf vergangene Erfolge ausruhen, sondern den Verein zukunftsfähig machen. Dabei rückte im Verlauf des Jahres das Stichwort Jugendelferrat in den Fokus.