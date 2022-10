Jahresabschluss 2021 festgestellt : Wassenberg kann Verschuldung weiter abbauen

Wassenberg Den Jahresabschluss der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat der Stadt einstimmig festgestellt. Der Jahresabschluss soll die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und erläutern.

Im Haushaltsjahr des Jahres 2021 hat die Stadt durch die laufende Verwaltungstätigkeit Erträge in Höhe von knapp 48 Millionen Euro erwirtschaftet und Aufwendungen in Höhe von rund 42,8 Millionen Euro geleistet. Außerordentliche Erträge in Höhe von nahezu 1,2 Millionen Euro werden nach landesrechtlichen Vorgaben zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie verursachten Belastungen rechnerisch angesetzt. Zudem sind durch das Hochwasserereignis im Jahr 2021 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro entstanden, denen zweckgebundene außerordentliche Erträge in Höhe von etwa 1 Million Euro gegenüberstehen. Insgesamt ergibt sich somit im Haushaltsjahr des Jahres 2021 für die Stadt Wassenberg ein Jahresüberschuss von insgesamt 6 Millionen Euro.