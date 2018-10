Wassenberg: Jürgen B. Hausmann kommt zweimal nach Birgelen

Birgelen Fürs Frühlingsprogramm am 7. April beginnt der Vorverkauf am 2. November. Vorpremiere fürs neue Programm: 31. August.

Den Würselener Kabarettisten Jürgen Beckers alias Jürgen B. Hausmann braucht man den vielen Fans in der Region nicht mehr vorzustellen. In Birgelen hatte er schon mehrfach ein Heimspiel, worauf die Einlader von Trommler- und Pfeiferkorps mächtig stolz sind, auch dass sie den früheren Studienrat mit seinem Frühjahrsprogramm „Frühling, Flanzen, Feiertare“ für Sonntag, 7. April 2019, 18 Uhr, wieder buchen konnten. Am 2. November beginnt der Vorverkauf, und sicher werden die Karten wieder im Nu verkauft sein, schätzen die Organisatoren, zumal das Frühlingsprogramm nur in ausgewählten Hallen präsentiert werde.

Egal ob sich der Kabarettist durch sein eigenes Blumenbeet ackert oder den Blick in Nachbars Garten schweifen lässt, Gartenmann Hausmann gelingt es, die Komik des Alltags einzufangen. Dank seiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe und seines Gespürs für Komik verwandelt er alltägliche Situationen und Menschen wie du und ich in treffsichere, amüsante Geschichten und echte Originale.

Was die Veranstalter besonders freut, ist, dass Beckers sein brandneues Programm „Dr Jong wird jroß“ am 31. August 2019 in einer „Vorvorpremiere“ in Birgelen zeigen wird. Wie Mitorganisator Peter Weyermanns betonte, als kleines Dankeschön an die Birgelener für ihr Verständnis für die Absage bzw. Verschiebung seines letzten Programms aufgrund privat-familiärer Gründe. Der Kartenvorverkauf für das „Special“ beginnt am Vorstellungstag des Frühlingsprogramms, 7. April, sagt Weyermanns. Kartenbesitzern werde Vorkaufsrecht mit Preisnachlass eingeräumt.