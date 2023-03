Hutkonzert in Wassenberg Jooles & The Hidden Tracks zu Gast im Bergfried

„Sie schreibt von lauten Gefühlen und leisen Gedanken, singt mit vorlautem Rhythmus über barfüßige Wahrheit und lässt an den richtigen Stellen das Gefühl von Zuhause im Herzen aufflackern. Jooles überzeugt durch ihre eindrucksvolle Stimmgewalt sowie ihr unverblümtes Songwriting. Beides verarbeitet sie zu brachialen Balladen und Liebeserklärungen. Irgendwie ist alles authentisch, unverwechselbar und tief. Eine treibende, aber warme Gitarre bietet Grund und Boden für Jooles Stimme, mit der sie in verschiedenen Klangfarben bunte Szenarien auf die Leinwände in unseren Köpfen malt. Jooles hat mit den ,Hidden Tracks‘ gefunden, was ihre Musik wirklich braucht. Eine Mischung aus groovendem Fundament, schweißtreibender Hitze, unschlagbarer Energie und eine Gruppe von Freunden mit demselben musikalischen Herzschlag“, kündigen die Akteure der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH zum Programm am Samstag, 4. März, 20 Uhr, im geschichtsträchtigen Wassenberger Bergfried an.