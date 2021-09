Pflanzen, Unkraut jäten und ernten in Wassenberg : Johanniter-Kinder lernen in der Gemüseackerdemie

Wassenberg Im Spätsommer ist große Ernte für die „Acker-Kinder“ der Johanniter-Kindertageseinrichtung. Aus diesem Anlass ist Johanna Vormann als Acker-Coach der Gemüseackerdemie nach Wassenberg gekommen.

Gesamtschule an der Erft in Neuss

Gesamtschule an der Erft in Neuss : Schüler ackern fürs eigene Gemüse

Mit der Gemüseackerdemie bauen in diesem Jahr Kinder an über 800 Schulen und Kitas ihr eigenes Gemüse an. Dabei erleben sie, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie diese wachsen. Darüber hinaus setzen sich die Kinder und Jugendlichen in den umfangreichen Bildungsmaterialien auch damit auseinander, wie die Tomaten vom Acker über den Handel auf den Teller kommen.