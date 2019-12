Ausstellung im Wassenberger Bergfried : Die subjektive Sicht der Zeit

„Farbe im Bergfried“ lautet der Titel der Ausstellung von Künstler Joep Albertz (l.) in der Wassenberger Burg. Dieter Crumbiegel (r.) lieferte zur Vernissage interessante kunsttheoretische Erörterungen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Künstler Joep Albertz widmet sich mit viel Verve dem Abstrakten, eine unterschätzte Richtung der Kunst. Seine Ausstellung „Farbe in den Bergfried“ spricht für sich. Noch bis zum 6. Januar werden die Werke in der Burg gezeigt.

Dass Kunst den Raum verändert, in welchem sie gezeigt wird, Platz findet, ist eine Standardfeststellung – dass dies für den „Turm“ der Wassenberger Burg derzeit in besonderem Maße gilt, zeigt die sich fast selbst erklärende Ausstellung „Farbe in den Bergfried“ mit Werken des Geilenkirchener Künstlers Joep Albertz. Dennoch waren die Erklärungen des Kunstprofessors Dieter Crumbiegel für die gut 50 Interessenten zur Eröffnung der Schau am Sonntagmorgen hilfreich.

Bürgermeister Manfred Winkens hatte die Ausstellung mit den Werken des gelernten Eisenbiegers, Betonbauers und Architekten Joep Albertz mit der Feststellung eröffnet, dass dieser „den Bergfried verschönert“ habe. Die Schau sei ein weiterer Schritt Wassenbergs auf dem Weg zur Kulturstadt, und 2020 sei der Bergfried schon fast ausgebucht. Ergänzungen sind Winkens zufolge in Form von Skulpturen in der Stadt bereits eingeplant.

Info Vielfältige Dimensionen im Bergfried Die Ausstellung ist mit ihren 37 Werken mit Maßen von 44 x 44 bis zu 400 x 140 Zentimeter in den drei ausgebauten Geschossen des Bergfrieds angeordnet. Zu sehen ist sie sonntags von 13 bis 17 Uhr, Ende der Schau ist am 6. Januar. Die Werke sind auch zu erwerben.

Dieter Crumbiegel zitierte in seinen kunsttheoretischen Erörterungen den französischen Maler und Bildhauer Edgar Degas: „Malerei ist ganz einfach, wenn man nichts davon versteht.“ Crumbiegel sprach damit die Tatsache an, dass Albertz als seine Ausdrucksform das Abstrakte gewählt habe, das wie keine andere Richtung unterschätzt werde. Vor allem, weil der Betrachter in keine Formen oder Inhalte gezwängt werde, wie das über Jahrhunderte von Adel und Klerus festgelegt war, die dazumal auch die Auftraggeber der Künstler waren. Bei Joep Albertz sei das heute wie bei allen freien Künstlern anders, es seien keine Auftragsbilder, keine Inhalte seien vorgegeben, die Bildsprache sei keine Erläuterung von Gegenständen mehr. Der freie Künstler beginne ein Werk und lasse es sich mit ihm entwickeln – nonverbal über die Farbe bei Joep Albertz, der kraftvolle Farben übereinander platziere. Dabei scheinen die unteren Farben quasi gleichberechtigt bis zu den oberen durch. Er wende verschiedene Techniken an, baue Bilder zusammen, lasse Zusammenhänge entstehen, ohne dass die Werke „schön“ oder „dekorativ“ wirkten.

In der Tat wendet Joep Albertz Pinselstrich- und Linienformen an, die sich überlappen, nicht figurativ werden, die manchmal fast grell erscheinen, in kleineren Formaten Neonfarben-Charakter entwickeln. Er arbeitet ausschließlich mit Acrylfarben, wählt als Medium entweder Rockpapier oder Leichtstoffplatten, die in der aktuellen Malerei immer mehr Anhänger finden.

Joep Albertz’ Werke seien autonome Kunst, die sich nicht wirtschaftlich oder politisch vereinnahmen lasse, wobei doch heute in der globalen Gesellschaft alles zweckdienlich eingeordnet werde. Und gerade da, so Dieter Crumbiegel abschließend, zeige sich die Freiheit der Kunst, die darin ihre eigentliche Aufgabe finde und damit auf den Punkt komme: „Joeps Bilder sind die subjektive Sicht der Zeit!“