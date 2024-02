Leo-Küppers-Haus in Wassenberg Jean Grothe ist zu Hause angekommen

„Jean Grothe findet im Leo-Küppers-Haus sein Zuhause“ ist der Titel für die Ausstellung, die im dem Maler gewidmeten Zimmer zu sehen ist, das im Vorjahr eingerichtet werden konnte, da die Bücherkiste zum Roßtorplatz gezogen ist. Elf Werke geben derzeit Auskunft über die Intentionen und das Schaffen des in Roermond 1865 geborenen Künstlers, der 1924 in Dormagen am Rhein gestorben ist – die Ausstellung ist im Küppers-Haus in der Roermonder Straße über dessen Todestag am 24. Februar dort hinaus zu sehen.