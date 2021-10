Wassenberger Kommunalpolitik : Investoren klagen im Windrad-Streit

Windenergieanlagen am Golfplatz in Wegberg-Wildenrath. Während diese aufgestellt sind, ist in Wassenberg das letzte Wort noch nicht gesprochen. Foto: Michael Heckers

Wassenberg Vor dem Rat der Stadt Wassenberg verkündete Bürgermeister Marcel Maurer diesen nächsten Schritt. Der Hintergrund ist die ablehnende Haltung des Kreises Heinsberg.

Nun hat sie die Stadt Wassenberg und Bürgermeister Marcel Maurer erneut angeschrieben, weil Klageverfahren nun nicht mehr ausgeschlossen sind. Konkret heißt das: Marcel Maurer kündigte in der Sitzung des Stadtrates an, dass die Investoren Klage gegen den Ablehnungsbescheid erhoben haben. Die Sozialdemokraten fordern jetzt Akteneinsicht – gesichtet werden sollen vorliegende Gutachten sowie auch die Potenzialanalysen. SPD-Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann führte dazu weiter aus: „Der Wassenberger Wald ist das Herzstück der Stadt. Das sehen sicher viele Menschen so.“

Die Sozialdemokraten sprechen sich für eine alternative Konzentrationsfläche im Stadtgebiet aus, allerdings hatte Bürgermeister Marcel Maurer bereits erklärt, eine Potenzial­analyse im Zusammenhang mit der Ausweisung der aktuellen Fläche habe ergeben, dass es keine alternative Fläche auf Wassenberger Stadtgebiet gebe. Maurer: „Das liegt darin begründet, dass nach den rechtlichen Vorgaben von jeder einzelnen Kommune gefordert wird, der Windenergie in substanzieller Weise Raum zu verschaffen, was eine gewisse Mindestgröße für die Ausweisung einer wirksamen Konzentrationsfläche mit Ausschlusswirkung voraussetzt, die im Stadtgebiet an anderer Stelle nicht zu verwirklichen sein dürfte.“ Fakt ist: Noch lange nicht ist das letzte Wort in Sachen Windräder im Wassenberger Wald gesprochen. Fakt ist aber letztlich auch, dass sich durch die von den Investoren der Windenergieanlagen im Birgelener Wald angestrebte und mittlerweile auch eingereichte Klage die Sache rund um erneuerbare Energien zeitlich extrem verlängern wird.