Initiative in Wassenberg gegründet Russische Jubiläumsfeier in schwierigen Zeiten

Ein außergewöhnliches soziales Partnerschaftsprojekt feierte sein 30-jähriges Bestehen: die von der evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg aufgebaute Förderschule Heilpädagogisches Zentrum (HPZ) im russischen Pskow. Wie schon oft berichtet, war das HPZ der erste Baustein für weitere Einrichtungen in der westrussischen Stadt, in denen mit Unterstützung der deutschen Partner vor allem Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung Schritt für Schritt eine auf soziale Teilhabe und Sichtbarkeit ausgerichtete Begleitung und Förderung erfuhren, wie sie bis dahin in Russland unbekannt war. Es entstand mit weiteren Aktiven aus der Evangelischen Kirche im Rheinland die Initiative Pskow, deren Arbeit bald auf ganz Russland ausstrahlte und bis heute Standards setzt.