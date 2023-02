In Wassenberg gegründete Initiative berichtet In Pskow geht die wichtige Arbeit des HPZ weiter

Nicht einfach sind persönliche Treffen der Projektpartner in diesen Zeiten. So mussten die beiden Russen über Istanbul anreisen, weil es derzeit keine Flugverbindungen zwischen Russland und Deutschland gibt, und auch der kürzere Weg übers Baltikum, den IP-Vorsitzender Oberkirchenrat a.D. Klaus Eberl aus Wassenberg bei seinem Pskow-Besuch im vergangenen Herbst nutzte, ist Menschen aus Russland derzeit versperrt. Umso größer war die Freude über die persönliche Begegnung des Unterstützerkreises bei einer Versammlung im Ev. Gemeindezentrum Dalheim, so berichtet Klaus Eberl. Pädagogischer Projektpartner der Arbeit in Pskow ist die Rurtal-Schule in Oberbruch, Förderschule in Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Sie hatte Klaus Eberl und der damalige Schulleiter Bernd Schleberger, der nach wie vor in der IP aktiv ist, für die fachliche Begleitung beim HPZ-Aufbau gewonnen. Daraus entwickelte sich bekanntlich eine langjährige Partnerschaft, die nicht nur russische Pädagogen nach Oberbruch führte, es entstand ein lebendiger Schüleraustausch und auch die Schulband „Rur-Rock“ spielte in Pskow. Beim Besuch der Pskower Gäste in der Rurtal-Schule wurde deutlich, dass der seit 2020 amtierende Schulleiter Markus Steinhauer und sein „Vize“ Dietmar Pelzer die Partnerschaft nicht nur fortsetzen, sondern mit neuen, an die aktuelle Krise angepassten Ideen beleben wollen.