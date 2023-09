Wassenberg-Birgelen Thuja-Hecke gerät in Brand

Am frühen Freitagmorgen ist in Birgelen eine Hecke auf einem Privatgrundstück in Brand geraten. Um kurz vor 2 Uhr war die Feuerwehr zu dem Feuer in der Heinrich-Giesen-Straße gerufen worden. Unterdessen waren weitere Notrufe eingegangen, die besagten, das Feuer sei bereits auf einen Dachstuhl übergegriffen. „Deswegen wurde die Einsatzstufe erhöht. Es hat sich aber zum Glück nicht bewahrheitet“, sagt Holger Röthling von der Feuerwehr Wassenberg.