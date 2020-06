Neue Kindertagesstätte der Johanniter : Vorfreude auf Start der „Schatzkiste“

Die neue Johanniter-Kita am Forster Weg in Wassenberg wird im August eröffnen. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Sofern hoffentlich die Corona-Infektionslage dies zulässt, eröffnet in Wassenberg die neue Kindertagesstätte der Johanniter am 1. August. Insgesamt 105 Jungen und Mädchen werden dann in sechs Gruppen betreut.

Von einem „spannenden Weg vom Spatenstich bis zum Einzug der Kinder“ spricht Daniel Horn, Leiter der neuen Johanniter-Kindertagesstätte „Schatzkiste“, die am 1. August am Forster Weg ihren Betrieb aufnehmen soll. Gerade laufen die letzten Arbeiten an der Innenausstattung. Als starke Partner beim Kita-Bau lobt Horn die Investorengemeinschaft Hansen Hano Kita Wassenberg GbR aus Übach-Palenberg als Bauherrn. Platz für 105 Kinder in sechs Gruppen bietet die neue Kita auf insgesamt 3600 Quadratmetern Grundfläche (1000 Quadratmeter Nutzfläche). Jede Gruppe hat einen eigenen Schlafraum. Außerdem gibt es für jede Gruppe einen Nebenraum, der jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten gewidmet ist, etwa Basteln, Wahrnehmungsübungen, Rollenspiel oder Bewegung. Im Forscherraum dürfen die Kinder experimentieren und Versuche starten. Dazu stehen Experimentierkasten, Materialien für Wasserversuche, Lupen, Spiegel und Wasserbecken samt Strudelaufsätze zur Verfügung.

Die Mehrzweckhalle hat ein Schaukelsystem für verschiedene Schaukeln, eine Kletterwand und eine Rollenrutsche. „Die meisten Möbel sind auf Rollen, so dass mit einer einfachen individuellen Raumveränderung auf die Bedürfnisse der Kinder reagiert werden kann“, sagt Beate Wunsch vom Träger Johanniter-Unfall-Hilfe Aachen-Düren-Heinsberg. Nach der Einlebephase für die Kinder werde das individuelle Konzept vom pädagogischen Team schrittweise ausgebaut. Zu Beginn stehe Bewegung für die Kleinen im Mittelpunkt.

Daniel Horn leitet die neue Johanniter-Kita „Schatzkiste“. Foto: Claudia Fahlbusch

Info Kita-Platzbedarf ab August gedeckt Kita-Plätze Wie das für Wassenberg zuständige Kreisjugendamt auf Nachfrage mitteilt, hat die Stadt ab 1. August 2020 100 neue Kita-Plätze (32 U3 und 68 Ü3) durch die neue Johanniter-Kindertagesstätte „Schatzkiste“ am Forster Weg. Insgesamt werden im neuen Kindergartenjahr ab August in Wassenberg in dann zehn Kindertagesstätten 727 Kinder durch Kitas versorgt, davon 168 unter Dreijährige und 559 über Dreijährige. Der Bedarf sei damit derzeit weitgehend gedeckt.

Das neue Haus ist die zweite Einrichtung der Johanniter in Wassenberg neben der Kita Regenbogen an der Weilerstraße in Orsbeck. Bei der Wahl des Trägers des neuen Kindergartens habe die Stadt mit etlichen möglichen Betreibern Gespräche geführt, sich aber aufgrund der überzeugenden Arbeit der Kita Regenbogen für die Johanniter entschieden, hatte Bürgermeister Manfred Winkens beim Spatenstich Ende Juni 2019 betont. Der neue Kita-Leiter Daniel Horn hat sich auf seine neue Funktion übrigens unter anderem durch Mitarbeit in der Orsbecker Johanniter-Kita unter Leitung von Paul Mank vorbereitet und dabei nach eigenen Worten wertvolle Erkenntnisse mitgenommen.

Die Kita wird zwei „Nestgruppen“ für unter Zweijährige anbieten, drei Gruppen für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren und eine Gruppe für Drei- bis Sechsjährige. Die Betreuungszeiten liegen zwischen 25 und 45 Stunden, montags bis freitags 7.15 bis 16.15 Uhr. 17 Mitarbeitende werden in der Einrichtung beschäftigt sein, davon eine Hauswirtschaftskraft, elf Vollzeit- und vier Teilzeitkräfte. Nach einer Einarbeitungswoche fürs Team werden ab der zweiten Augustwoche die Kinder nach und nach aufgenommen.