Idahobit an der Wassenberger Gesamtschule Offen und ehrlich sein mit seinen Gefühlen

Im vergangenen Jahr kam Küppers-Schilling mit seiner Kunstfigur Gräfin Henriette von Küppersbusch zum Idahobit auf den Schulhof. Allein diese Aktion war grandios, als Gräfin Henriette mit der Schülerschaft sang. „Dieses Mal haben wir das auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler anders aufgezogen“, erläuterte BRG-Lehrerin Sabrina Gerres. In der Jahrgangsstufe 8 nämlich steht die Sexualkunde auf dem Lehrplan. Heinz Küppers-Schilling war deshalb zu Gast in allen sechs Klassen des Jahrgangs. Auf sehr effektive Weise sorgte der Birgelener für eine Brücke, die er zu den jungen Menschen schlug: „Ich habe zunächst mit Gefühlskarten gearbeitet. So konnten sie zum Ausdruck bringen, ob sie sich gerade müde fühlen oder fit. Ganz wichtig war mir auch, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, die nichts mit dem LGBTQ-Thema am Hut haben. Sowas ist nämlich völlig in Ordnung“, beschrieb Küppers-Schilling die Situation. Jedoch: Beim Quiz mit queeren Fragen zeigten sich gerade diese Schülerinnen und Schüler wissensfest.