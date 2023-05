Aktionen in Hückelhoven und Wassenberg Vielfalt mit Herz zum Idahobit-Tag am 17. Mai

Wie aktiv der Verein mittlerweile ist, zeigte sich im weiteren Verlauf der Versammlung. Der nächste große Termin steht bereist am Mittwoch, 17. Mai, mit dem Idahobit an. Von 9 bis 12 Uhr sind die Akteure des Vereins in Heinsberg auf dem Marktplatz zu finden, „um dort ein Zeichen für Vielfalt und Diversität zu setzen“, wie Heinz Küppers-Schillings erklärt. Und weiter: „Leider entscheidet sich die Stadt nach wie vor nicht dafür, die Regenbogenfahne am Rathaus zu hissen, wobei bei Landrat Stephan Pusch am Kreishaus die Gedanken freier und fortschrittlicher denken. Das finde ich gerade für Heinsberg sehr schade. Viele andere Städte gehen bereits diesen Weg, so etwa auch das katholische Würzburg und Heinsberg zieht nach, aber wann?“