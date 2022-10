In Myhl : Tradition der Hubertusmesse

St. Johann Baptist Myhl lädt zur Hubertusmesse ein. Foto: Kirchengemeinde

Myhl In Myhl setzt man auch in diesem Jahr die Tradition der Hubertusmesse fort. Am Samstag, 5. November, 17.30 Uhr, begrüßen die Myhler in der Kirche St. Johann Baptist das Jagdhornbläsercorps Vlodrop unter der Leitung von Nol van Riesse zur Hubertusmesse.

Die niederländischen Nachbarn waren bereits im vergangenen Jahr nach Myhl gekommen.

„Wir freuen uns, wenn die Hörner zum Lobe Gottes und zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger, dem Heiligen Hubertus, eingesetzt werden. Die Pfarrei St. Marien Wassenberg freut sich auf den Auftritt der Gäste, und das Jagdhornbläsercorps freut sich auf Besuch“, teilt die Pfarrei mit. Zur Deckung der Kosten kündigt die Pfarrei St. Marien eine Türkollekte an. „Herzliche Einladung an alle Interessierten“, so die Verantwortlichen in der Wassenberger Pfarrei weiter.

(RP)