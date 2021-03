Trauerbegleiter in Wassenberg : Hospizdienst mit Abstand, aber nicht distanziert

Wassenberg Trauerbegleitung ist für viele Menschen ein wichtiger Faktor, um ihre Trauer bewältigen zu können. Doch in der Pandemie ist das schwierig. Der ökumenische ambulante Hospizdienst Regenbogen hat einen Weg gefunden.

„Der Schutz der Menschen, die wir begleiten, und unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter hat oberste Priorität und ist natürlich immer ein Thema in den Anfragen für eine Begleitung“, sagt Katharina Falfasinski. „Wir sind gut gerüstet“, fügt die Koordinatorin des Ökumenischen ambulanten Hozpidienstes Regenbogen in Wassenberg.

Koordinatorin Katharina Falfasinski wirft dabei einen Blick in den Vorratsschrank. Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, OP-Einweg-Masken, FFP2-Masken und mehr ist dort zu finden, damit versorgt Katharina Falfasinski und Koordinatorin Christine Kind die ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleiter in ihren Begleitungen. Die Trauerbegleitungen finden zurzeit meist während eines gemeinsamen Spaziergangs statt. Zuhören und Dasein sei hier gut möglich, und das gemeinsame „sich auf den Weg-machen“ wird von Begleiteten und Begleitern sehr positiv bewertet, heißt es beim Hospizdienst.

Eine wesentliche Rolle in der Arbeit von Regenbogen spielt eine empathische und verantwortungsvolle Begleitung von Menschen mit schwersten Erkrankungen und am Lebensende – dies erfordere mehr Kreativität. Da unter dem Einfluss der Pandemie in allen Bereichen Abstand gefordert ist, ist ein gutes Hygienekonzept unverzichtbar. „Es ist trotzdem wichtig, auch mit räumlichem Abstand ganz viel Nähe in eine Begleitung einzubringen. Durch intensives Zuhören, Erzählen, Vorlesen, gemeinsamem Schweigen und Entastung der Angehörigen wird auch jetzt eine gute Begleitung am Lebensende möglich“, erzählen die Koordinatorinnen weiter. Es sei schön zu erfahren, dass das Angebot von vielen Pflegeeinrichtungen für ihre Bewohner wieder genutzt wird.