Neue Ideen beim Golfclub Rothenbach Hochzeitsnacht in der Bubble

Rothenbach · Beim Golfclub Rothenbach sprudeln kreative Ideen. So begeisterte man die Besucherinnen und Besucher der Hochzeitsmesse in Oberbruch mit einer besonders romantischen Form der Hochzeitsnacht. Was geplant ist, was demnächst umgesetzt wird.

13.02.2024 , 18:00 Uhr

Sascha Kreuzberg, der Geschäftsführer des Golfclubs Rothenbach, an dem Platz, wo die Hochzeitsbubble stehen soll. Foto: Anke Backhaus Foto: Anke Backhaus

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz