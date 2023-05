Aus dem Bauausschuss Wassenberg Hochstraße in der Oberstadt wird saniert

Gerade mal 120 Meter lang ist der Abschnitt der Hochstraße in der Wassenberger Oberstadt. Zumindest der Abschnitt dieser Straße, die zwischen der Süd- und Mittelstraße liegt. Der Sanierungsbedarf ist groß, darum packt die Stadt dieses schmale Sträßchen nun an. In der Sitzung des Bauausschusses stellte Jan Siebenmorgen von der Planungsgruppe MWM aus Aachen die Pläne vor.