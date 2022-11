Heinrich Derichs wird 95 Jahre alt : Glückwünsche an den ältesten Ophovener

Ophoven Kürzlich konnte Heinrich Derichs aus Ophoven einen besonderen Geburtstag feiern: 95 Jahre alt wurde er. Nicht nur das, Derichs, der Jubilar ist damit der älteste Einwohner seines kleinen Heimatdorfes.

Denn Heinrich Derichs kennt sich aus im schönen Ophoven nahe der Rur: Im Jahr 1927 hier als Sohn in eine landwirtschaftliche Großfamilie geboren, verbrachte er sein gesamtes Leben in der kleinsten Gemeinde der heutigen Stadt Wassenberg. Er war nicht nur in den Jahren von 1964 bis 1971 der letzte Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde, sondern trat nach dem Zweiten Weltkrieg als junger Mann in den örtlichen Theaterverein, den Fußballclub, die Feuerwehr, den Kirchenchor und die Marianische Schützenbruderschaft ein. Bei den beiden letztgenannten Vereinen kann er heute jeweils auf eine über 75-jährige Mitgliedschaft zurückblicken.