Hedwig Wolters aus Wassenberg wird 100 Ein Jahrhundert voller Liebe für die Familie und Mitmenschen

Hier lernte sie übrigens ihren Jakob kennen. „Das war an der Straße An der Haag, da arbeitete er immer im Garten. Ihr Jakob – das war der 2012 verstorbene Jakob Wolters, noch bestens in Wassenberg bekannt als einer der letzten Hausweber der Stadt. Er, dessen Vater gar Bürgermeister in Wassenberg war, schrieb unter anderem die lokale Geschichte seines Metiers in einem Buch für die Nachwelt auf. Kommunalpolitisch gehörte Wolters als Sozialdemokrat dem Wassenberger Stadtrat an. Doch zurück zum romantischen Kennenlernen: Mit einer Freundin war Hedwig Wolters damals unterwegs an der Straße An der Haag, „um Bier zu holen“, erinnert sie sich. Aus dem zaghaften ersten Beobachten wurde schließlich Liebe. Im Jahr 1946 wurde geheiratet. „Nach unserer Hochzeit zogen wir zusammen“, erzählt die sympathische Seniorin. Aber eben erst nach der Hochzeit. Vorher nicht, das erwähnt Hedwig Wolters ausdrücklich. „Oh Jott noch! Die hätten uns wat erzählt“, lacht sie heute, wenn sie über Dinge spricht, die längst nicht mehr üblich sind. Sie lacht sogar selbst noch herzhaft darüber, wie es in der guten alten Zeit zuging.