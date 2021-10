Kommunalpolitik in Wassenberg : Quartalsbericht im Stadtrat: Haushalt 2021 bleibt stabil

Kommunalpolitik in Wassenberg

Wassenberg In der Sitzung des Rates der Stadt Wassenberg legte Kämmerer Willibert Darius den Quartalsbericht vor. Trotz Pandemie und trotz Hochwasser sind die Zahlen nach aktuellem Stand positiv.

Mit Datum vom 30. Juni hat Kämmerer Willibert Darius dem Rat der Stadt Wassenberg in seiner Sitzung den zweiten Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt. Der Quartalsbericht soll jeweils Einschätzungen zu der voraussichtlichen Gesamtentwicklung des betreffenden Haushaltsjahres geben.

In der Planung weist der Wassenberger Haushalt des Jahres 2021 einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 3,169 Millionen Euro aus. „Gemäß der bisherigen laufenden Entwicklung im Jahr 2021 erscheint trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Hochwasserereignisses im Juli wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung um nunmehr rund 2,156 Millionen Euro möglich“, sagte Darius vor dem Stadtrat. Für das laufende Haushaltsjahr sei ein Jahresüberschuss in Höhe von 5,325 Millionen Euro möglich. Eingerechnet sind außerordentliche Erträge von 1,665 Millionen Euro, die gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW rein rechnerisch zum Ausgleich der Belastungen durch die Pandemie angesetzt werden. „Zusätzlich sind um außerordentlichen Ergebnis die finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses mit einer Netto-Belastung von rund 265.000 Euro enthalten. Ohne diese außerordentlichen Ereignisse würde das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich 3,924 Millionen Euro betragen“, rechnete der Kämmerer weiter vor.