Am 19. April in der Burg Wassenberg „Hauptsache Theater“ mit Melanie Haupt

Am 19. April widmet die gebürtige Bielefelderin dem Theater einen ganzen Liederabend. Sie erklärt: „Dieser Abend geht queerbeet durch die gesellschaftlichen Themen. Außerdem werde ich die Relativitätstheorie erklären, aber das merken Sie gar nicht, weil die Musik swingt. Zusammen mit meiner Ukulele und Jonathan Bratoëff, der mich am Bass und an der Gitarre begleitet, singe ich am besten Ort der Welt – im Theater. Denn Theater kann überall sein.“ Die Besucher dürfen sich auf ein intelligentes Musikkabarett, bei dem qualitativ alles stimmt – Texte, Musik und Präsentation. Freikarten für das Musikkabarett, welches in der Reihe der Hutkonzerte stattfindet, gibt es online unter: www.wassenberg-erleben.de/theater-kabarett-liederabend.