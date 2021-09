Kommunalpolitik in Wassenberg : Wie der Begriff „formell“ für viel Diskussion sorgt

Wassenberg In Wassenberg kam der Haupt- und Finanzausschuss zur Sitzung zusammen – wieder im Rathaus nach langer Corona-Pause. Gestritten wurde über die Form der Bürgerbeteiligung beim Verkehrskonzept.

Dennoch stellten dazu am 19. Mai die Ratsfraktionen von SPD, Grünen und FDP einen Antrag, den der Haupt- und Finanzausschuss nun behandelte. In diesem war gefordert, die Verwaltung möge ein formelles Bürgerbeteiligungsverfahren hinsichtlich des Verkehrskonzeptes durchführen. Für die Grünen richtete Fraktionsvorsitzender Thomas Lang seinen Blick in die Nachbarstadt Erkelenz: „Dort sehen wir: Wenn man aktiv mit den Leuten spricht, dann verstehen sie bloße Pläne, die in Wassenberg online zur Verfügung gestellt werden, besser.“ Als jüngstes Beispiel nannte Lang dabei die in Erkelenz große Diskussion rund um die Neugestaltung des Marktes.