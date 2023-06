Vekehrskonzept in Wassenberg Grüne wollen Verkehrsversuch an Erkelenzer Straße starten

Die Erkelenzer Straße hat es in sich. Sie zählt in Wassenberg zu den meistbefahrenen Straßen, verbindet Ober- mit Unterstadt. Aus Sicht der Autofahrer geradezu ideal. Wenn es aber um das Verkehrskonzept geht, mit dem sich Wassenberg beschäftigt, dann geht es auch um Radfahrer und deren Sicherheit in diesem Bereich. Im Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss ging es zuletzt um konkrete Pläne – doch die Grünen hielten sich bei der Abstimmung über die von der Planungsgruppe MWM aus Aachen überraschend zurück. Man sei nicht dagegen, unterstrich Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Lang. Aber dass die Fraktion auch nicht vollends überzeugt war, wurde dann ebenso klar. Lang kritisierte: „Die Unterlagen wurden den Stadtverordneten erst in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses vorgelegt.“