Streit um Parkplätze an Wassenberger Gesamtschule : Grüne fordern verkehrsrechtliche Neuregelung am Birkenweg

Grüne fordern verkehrsrechtliche Neuregelung am Birkenweg

Streit um Parkplätze an Wassenberger Gesamtschule

Der Rat streitet um Parkplätze an der Gesamtschule. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Zuletzt war die CDU im Stadtrat mit einem Antrag gescheitert, der die Leitung der Gesamtschule dazu bringen wollte, auf ihre Lehrkräfte einzuwirken: Es geht um die Nutzung des Parkplatzes unterhalb der Schule. Die Grünen drehen das Thema nun weiter.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat den Streit um die Lehrerparkplätze an der Betty-Reis-Gesamtschule weitergedreht und einen Antrag formuliert, der dem Rat der Stadt Wassenberg vorgelegt wird.

In dem Antrag fordern die Grünen, eine verkehrsrechtliche Neuregelung des Birkenwegs vorzunehmen, „und zwar eine Einbahnstraßenregelung und/oder eine großzügig ausgewiesene Halteverbotszone mit Gültigkeit an Werktagen zu den üblichen Zeiten“, teilt Stadtverordneter Pauk Mank, der Sprecher des Ortsverbandes Wassenberg, mit.

„Im Sinne der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer sowie der wohnhaften Bevölkerung ist eine verkehrsrechtliche Regelung am Birkenweg dringend notwendig. In Absprache mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Heinsberg haben wir als Rat der Stadt die Verantwortung, die bestmögliche Verkehrssituation zu schaffen, die die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden gewährleistet“, erläutert Mank.

Die Gesamtschule leiste, so Mank, seit Jahren in zahlreichen Präventions- und Sicherheitsprojekten einen wichtigen Beitrag zur Straßenverkehrserziehung, könne aber nicht alleine gelassen werden, für andere Verhältnisse sorgen.

„Wir, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, nehmen gleichzeitig aber klar Abstand davon, eine Berufsgruppe, die Schüler- oder Elternschaft oder eine Bildungsinstitution pauschal zu beschuldigen, für eine Gefährdung im Straßenverkehr zu sorgen. Außerdem betonen wir, dass eine In-Augenscheinnahme einer Fraktion oder einzelner Stadtverordneter per se nicht repräsentativ sein kann für eine Entscheidungsgrundlage zu einer verkehrsrechtlichen Regelung.“

Damit sprechen die Grünen gezielt die CDU-Fraktion an, die zuletzt im Rat mit einem Antrag gescheitert war. Die Christdemokraten wollten erreichen, dass die Schulleitung der Betty-Reis-Gesamtschule dafür sorgt, den Lehrkräften den eigens für die Schule errichteten Parkplatz unterhalb der Schule nahe zu legen. Die Ziele der CDU: Einerseits geht es den Christdemokraten darum, das Wohngebiet unmittelbar an der Schule zu entlasten – so, wie es immer der Plan war, andererseits sollen die Pädagogen nach Auffassung der CDU ihrer Vorbildfunktion nachkommen. Nach lebhafter Debatte im Stadtrat wurde der Antrag der CDU abgelehnt. Vom Tisch ist das Thema damit aber nicht, denn es ist fraktionsübergreifend das Ziel, Ideen zu entwickeln, wie das Wohngebiet rund um die Gesamtschule entlastet werden kann.