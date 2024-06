Am Sonntag in Wassenberg Mit Still Collins grillen und Musik genießen

Vor zwei Jahren wagte die KKH den ersten Aufschlag des gemeinsamen Familiengrillens. Mehr als 600 Besucherinnen und Besucher waren gekommen – ein schöner Erfolg, über den sich die KKH freute. In der Coronazeit, als es 2020 auch in Wassenberg Autokonzerte gab, um die Kultur hochzuhalten, gastierte die Band Still Collins erstmals in Wassenberg. Bei dieser Gelegenheit sprach man über ein eigenes Konzert in der Stadt, was dann eben zwei Jahre später mit nachhaltigem Erfolg realisiert wurde.