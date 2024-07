Familienevent am Wassenberger Gondelweiher „Grill Collins“ erneut musikalisch top, kulinarisch eher ein Flop

Mit „No Son of mine“ von Genesis gab Still Collins den Auftakt in ihr „Best of Phil Collins und Genesis“-Programm. Kinder spielten im Sandkasten, die Erwachsenen fanden sich an den Stehtischen zusammen, lachten und lauschten der Musik. Bereits zum zweiten Song „Don’t lose my Number“ begannen die Gäste zu tanzen, schunkeln und klatschen. Der ein oder andere konnte gar nicht anders, als auf dem Weg zum Getränkeholen den Musiktext vor sich hin mitzusingen. So dauerte es nicht lange, ehe sich bei „Groovy Kind of Love“ die ersten Paare in den Armen lagen.