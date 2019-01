Helfer gesucht: Grabtuch-Ausstellung: Organisation beginnt

Wassenberg Für eine im April beginnende Ausstellung sucht die katholische Pfarrei St. Marien in Wassenberg nun Helfer und plant einen Informationsabend, um das Projekt vorzustellen.

Die Ausstellung „Wer ist der Mann auf dem Tuch?“ findet vom 16. April bis 26. Mai in der Wassenberger Propsteikirche St. Georg statt. Die Malterserjugend Wassenberg sowie die Malteser der Diözese Aachen in Kooperation mit der Pfarrei St. Marien Wassenberg organisieren diese Ausstellung gemeinsam.

Zur Umsetzung der Grabtuch-Ausstellung benötigt die Pfarrei noch viele helfende Hände in sehr unterschiedlichen Funktionen. Dazu plant die Pfarrei einen Informationen, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Der Abend findet statt am Dienstag, 15. Januar. Ab 19.30 Uhr ist in das Pfarrheim von St. Georg in der Wassenberg-Unterstadt eingeladen.