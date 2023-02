In Wassenberg soll „Messiah“ aufgeführt werden Gospelchor startet nun mit Workshops für ein Musical

Es geht um verschiedene Workshops, von denen Mertens auch schon in der allerersten Planungsphase sprach, als die erste Chorprobe noch nicht stattgefunden hatte. Volker Mertens kündigt an: „Nun gehen wir ganz zielorientiert an die Einstudierung des Gospelmusicals ,Messiah‘.“ Das bedeutet, dass es nicht nur bei den üblichen Dienstagsproben, die in Myhl stattfinden, bleibt, sondern es gibt jetzt einen Workshop-Fahrplan, der sich auf verschiedene Samstage konzentriert. Mertens hat diese Termine nun im Angebot: Samstag, 4. März, Samstag, 22. April, und schließlich noch Samstag, 10. Juni. Jeweils von 14 bis 17 Uhr finden die Workshops statt, Treffpunkt ist die Wassenberger Propsteikirche St. Georg in der Unterstadt. Chorleiter Volker Mertens kündigt im Zusammenhang mit diesen Workshops weiterhin an: „Es werden die Songs aus dem Musical einstudiert.“