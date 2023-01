„Joy an Peace“ in Myhl gegründet Gospels erklingen nun regelmäßig

Es beginnen die Bass-Stimmen, dann steigen der Tenor, Alt-Sopran und Sopran ein: „Sing a Song everywhere. And your heart will sound”, singen die begeisterten Frauen und Männer. Und die Herzen der Sängerinnen und Sänger klangen bei der ersten Gospelchor-Probe des sich neuformierenden Gospelchors „Joy and Peace“ unter der Leitung von Volker Mertens durch ganz Myhl.