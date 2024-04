Schlemmermarkt Rhein-Maas in Wassenberg Goldene Schlemmerente für Sebastian Lege

Den renommierten Kulinarik-Experten Sebastian Lege wählte Wassenberg jetzt aus, er ist der nächste Preisträger der legendären Goldenen Schlemmerente. Die prestigeträchtige Auszeichnung findet zur 30. Auflage des Wassenberger Schlemmermarktes am Donnerstag, 1. August, um 19.30 Uhr auf der Terrasse des Alten Rathauses am Roßtorplatz in Wassenberg statt. Die Goldene Schlemmerente wird jährlich seit nunmehr drei Jahrzehnten im Verlauf des Schlemmermarktes Rhein-Maas in Wassenberg an Persönlichkeiten verliehen, die herausragende Leistungen in der kulinarischen Welt erbracht haben.