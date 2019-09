2020 wieder eine Glückswoche in Wassenberg : Anleitungen zum Glücklichsein

Lydia Sorge (v.l.), Anne Emunds und Therese Wasch lassen sich vom Glücksexperten Leo Bormans in Wassenberg für die Blicke auf das schulen, was Glück ausmacht. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Glücksexperte Leo Bormans aus Belgien lud die Glücksbotschafter der Stadt Wassenberg ein, ihre Kenntnisse zu vertiefen. „Das Teilen von Glück macht uns glücklich.“ Dieser These will die Stadt 2020 mit einer weiteren Glückswoche folgen.

Im Frühjahr ließen sie sich zu Glücksbotschaftern ausbilden – Wassenberger Gewerbetreibende, Gästeführer, Ehrenamtliche, Vereinsvertreter und Privatleute. Jetzt wurde der Workshop mit Glücksforscher Leo Bormans fortgesetzt. Das dreistündige Seminar fand vor allem draußen statt. Bei sommerlichen Temperaturen leitete der belgische Buchautor, der unter anderem die Bücher „Glück“, „Liebe“, „Hoffnung“, „Glück für Kinder“ und „Der Glückstest“ geschrieben hat, die sechs Seminarteilnehmer an zum Glücklichsein. Dabei erläuterte der gefragte Referent, nach dessen Vorlagen die Stadt Wassenberg ihre insgesamt zehn Glücksorte einrichtete, wie man am eigenen Glück arbeiten kann.

„Man sieht immer, was man sehen möchte. Ob positiv oder negativ, ist meine eigene Entscheidung.“ Bormans stellte seinen sechs Teilnehmern auch das „Dreieck der Hoffnung“ vor: Ziele, Wege, um diese Ziele zu erreichen, eigenverantwortliches Handeln. Im Gartenpark ermunterte er die Glücksbotschafter zu kleinen Übungen. Auch die von der Stadtverwaltung angebotene Schnitzeljagd für Kinder wurde in Auszügen ausprobiert. Besonderen Spaß hatten die Seminarteilnehmer auf der großen Rutsche am Kinderspielplatz an der Parkstraße. Gästeführerin Therese Wasch sauste auf dem beliebten Spielgerät herunter und beschloss: „Was ich heute gelernt habe, möchte ich künftig in meinen Führungen anbieten.“ Auch Yoga-Lehrerin Lydia Sorge war begeistert. Die Wegbergerin, die hauptsächlich in Wassenberg ihre Kurse anbietet, kann sich Baum-Yoga oder Atem-Spaziergänge gut als Angebot vorstellen. Anne Emunds aus Ophoven möchte interessierten Gästen vor allem den Weiher ihres Heimatdorfes und die Kirche zeigen. „Heute haben wir gelernt, Dinge wahrzunehmen, die im Kleinen um uns herum zu entdecken sind“, zeigte sie sich begeistert nach der Fortbildungsveranstaltung, deren Ausgangspunkt das Naturpark-Tor war.