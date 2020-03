Glaubenswoche in St. Marien Wassenberg : Den Glauben neu entwickeln

Ein Thema der Glaubenswoche der Pfarrei St. Marien Wassenberg ist „Gott – wie ein Regenschirm?“. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Birgelen In der Pfarrei St. Marien Wassenberg findet vom 28. März bis 4. April die von Pater Manfred Krause konzipierte Glaubenswoche statt. Der Titel der Woche in Birgelen lautet „Die Unbegreiflichkeit Gottes“.

„Die Unbegreiflichkeit Gottes“, mit diesem Titel ist die Glaubenswoche überschrieben, die die Pfarrei St. Marien Wassenberg von Samstag, 28. März, bis Samstag, 4. April, in Birgelen, Kirche St. Lambertus und Pfarrheim, veranstaltet. Impulsgeber in der Glaubenswoche ist Pater Manfred Krause von der Steyler Mission.

Krause hat sich bei den Planungen vom katholischen Theologen Karl Rahner leiten lassen. Rahner hat gesagt: „Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten.“ Pater Manfred Krause hat dies so für sich gedeutet: „Dies heißt ja, nicht ständig nach fertigen Antworten zu suchen, sondern sich einzugestehen, Gott nicht zu kennen. Wir müssen Gott immer neu entdecken. Wenn wir an Gott glauben, werden wir ihn in vielen Situationen neu kennenlernen oder sogar verwerfen. Das und mehr wollen wir in der Glaubenswoche zur Sprache bringen.“

INFO Messen finden wie geplant statt Wie die Pfarrei St. Marien Wassenberg auf ihrer Homepage mitteilt, finden derzeit alle geplanten Gottesdienste statt. Geschlossen (nach aktuellem Stand bis einschließlich Freitag, 20. März) sind hingegen die der Pfarrei angeschlossenen Kindergärten in Birgelen, Myhl und Wassenberg-Unterstadt.

Jeder Interessierte ist eingeladen, sich an der Glaubenswoche zu beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos, und auch nur einzelne Termine können besucht werden. Wichtig ist Manfred Krause eines: „Ich habe keine spezielle Zielgruppe vor Augen. Angesprochen sind alle Christen, die sich mit ihrem eigenen Glauben auseinandersetzen und die auf der Suche nach Gott sind.“ Jeder Tag beginnt um 7 Uhr mit einem Morgen­impuls, danach kommen die Gläubigen mit Pater Manfred Krause zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen, bei dem die Teilnehmer in die Diskussion zum Thema einsteigen können, ehe täglich um 19 Uhr eine Messe in der katholischen Kirche St. Lambertus in Birgelen den Tag beschließt.

Diese Themen hat Pater Manfred Krause für die Glaubenswoche vorgesehen: Samstag, 28. März: 19 Uhr Eröffnungsmesse „Gott – wie ein Regenschirm?“ (nach jeder Messe besteht die Möglichkeit zum Austausch), Montag, 30. März: 7 Uhr Morgenimpuls „Glauben – was ist das?“, 19 Uhr Messe „Gott ist anders als du denkst“, Dienstag, 31. März: 7 Uhr Morgenimpuls „Gott im brennenden Dornbusch“, 19 Uhr Messe „Wie kann ich Gott erfahren?“, Mittwoch, 1. April: 7 Uhr Morgenimpuls „Gott zu Gast bei Abraham“, 19 Uhr Messe „Gott – einer oder drei?“, Donnerstag, 2. April: 7 Uhr Morgen­impuls „Gott, der Fußwäscher“, 19 Uhr Messe „Gott – mächtig und ohnmächtig zugleich?“, Freitag, 3. April: 7 Uhr Morgenimpuls „Von schwerem Leid geprüft: Ijob“, 19 Uhr Messe „Wenn Gott gut ist, warum dann Leid und Tod?“, Samstag, 4. April: 7 Uhr Morgenimpuls „Der Mensch, Gottes Abbild“, 19 Uhr Messe „Ist Gottes Barmherzigkeit maßlos?“.