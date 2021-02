Geschäftsleben in Wassenberg : Gewerbetreibende müssen Kreativität und Flexibilität beweisen

Wassenberg Osterdekorationsartikel verschiedenster Art sind ausgestellt, darunter auch hübsche und vor allem geschmackvolle Häschen aus Porzellan, die etwa ein Wohnzimmer optisch aufwerten.

Zu sehen sind sie direkt im Eingangsbereich von „IdeenReich“, dem Geschäft von Iris Jansen an der Graf-Gerhard-Straße in der Innenstadt Wassenbergs.

Zu betreten ist in dieser Pandemie- und Lockdownzeit eben auch dieses Ladenlokal nicht. Und dennoch will Iris Jansen mit ihrem Team für die Kunden da sein. Die Stichworte lauten „Click & collect“ und auch Schaufenstershopping. Fakt ist: Die Geschäftsleute müssen in dieser Zeit ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität aufbringen. „Ich bin den Kunden dankbar, vor allem den Stammkunden. Da weiß ich gar nicht, wie ich mich bedanken soll“, sagt Iris Jansen, die das Geschäft seit September 2017 an Ort und Stelle führt.