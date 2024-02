Haushaltsreden in Wassenberg Gastronomie stärken – aber wie?

Mit dem Tourismus und Stadtmarketing verbindet die SPD in ihrer Haushaltsrede, Maßnahmen zu planen, um die Innenstadt zu beleben und diese als zentralen Treffpunkt auszugestalten. Wichtig dabei: Die Gastronomie solle unterstützt werden. Darauf antwortet das Rathaus so: „Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH bindet im Rahmen ihres Veranstaltungsprogramms die jeweiligen ansässigen Gastronomiebetriebe ein. Zudem werden Veranstaltungen gezielt im Bereich ansässiger Betriebe durchgeführt, etwa Abendmärkte, Schlemmermarkt, Veranstaltungen auf dem Gelände des alten Freibads, Veranstaltungen in der Burg Wassenberg. Unabhängig davon findet in den zuständigen Fachbereichen anlassbezogen auch eine Unterstützung durch die Verwaltung statt.“