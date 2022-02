Ausstellung in Wassenberg : Einblicke in die Welt der Grafiken

Galerist Klaus Noack stellt „Grafiken von A bis Z“ aus. Hier hängt er eine Gemeinschaftsarbeit von Ina Barfuss und Thomas Wachweger auf. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Mit „Grafik von A bis Z“ gewährt die Wassenberger Galerie Noack Einblicke in die Techniken, Themen und Stile von über 120 Kunstgrafiken.

Unter dem Titel „Grafik von A bis Z“ findet aktuell die erste Ausstellung des neuen Jahres in der Wassenberger Galerie Noack statt. Mit vielfältigen Arbeiten von regionalen, nationalen und internationalen Künstlern werden insgesamt mehr als 120 Grafiken aus dem Galeriebestand präsentiert, dabei werden die Eigenheiten der grafischen Techniken von Monotypie über Siebdruck bis hin zu Lithografie und Radierung anhand exzellenter Beispiele deutlich gemacht.

Von Otmar Alt und Horst Antes bis hin zu Jerry Zeniuk ist fast jeder Buchstaben im Alphabet mit einer oder mehreren Arbeiten von renommierten Künstlern vertreten. Obwohl Klaus Noack die Hängung sehr wohl bis ins Detail überdacht und geplant habe, sei die vorangehende Auswahl der Bilder absichtlich willkürlich getroffen, um einen möglichst breitgefächerten Eindruck von der Vielseitigkeit der Grafiken vermitteln zu können. So nutzte er die Gelegenheit, um in Wassenberg zum allerersten Mal Grafiken von Siegfried Otto Hüttengrund zu zeigen. „Er bedient sich der Holzriss-Technik, bei der mit der Nadel in die Druckplatte geritzt, gerissen und gepunktet wird“, erklärte Noack. Das sei eine sehr seltene Technik, die neben Hüttengrund nur eine Handvoll Künstler in Deutschland praktizierten. Auch frühe Radierungen von Horst Antes sowie Werke von Jonathan Meese und Peer Kirkeby gehören zu den Stücken, die nun zum ersten Mal in Wassenberg zu sehen sind – genauso wie die Monotypien des Wegbergers Christian Walter.

Info Nach Grafiken kommen Menschenbilder Die Ausstellung in der Galerie Noack, Roermonder Straße 6 in Wassenberg, kann noch bis zum 12. März jeweils von mittwochs bis freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Im Anschluss an die bereits gezeigte Ausstellung „Menschenbilder“ soll demnächst eine themenverwandte Ausstellung in der Galerie starten. Mehr Informationen zu Klaus Noack und seiner Galerie sind online zusammengefasst unter www.galerie-noack.de.

Zu den Glanzstücken der Ausstellung gehören die plakative Grafik „Sei wachsam“ von Thomas Schütte, eine Arbeit von Felix Droese zum Tian’anmen-Massaker sowie minimalistische Arbeiten von Jan Wawrzyniak. Auch Michael Morgner und Falko Behrendt, zwei von Noack geschätzte Künstler, sind mit ihren Arbeiten wieder zu sehen. Darüber hinaus werden auch eine Radierung von Jonas Hafner, der unter Beuys studierte, sowie Radierungen von Horst Janssen präsentiert, der in Kunstkreisen als bester deutscher Radierer des vorigen Jahrhunderts gilt. Die düstere Aussagekraft seiner Selbstbildnisse steht in Kontrast zu bunten Werken wie denen von Urs Dickerhof und Ekatherina Savtchenko. Der Schweizer Dickerhof, den Noack schon seit 25 Jahren ausstellt, gewährt dem Betrachter in „A Home Life“ einen Blick in das Leben von Hochhausbewohnern, mit „I told you when I came I was a Stranger“ erzählt er dagegen eindrucksvoll die Geschichte eines Vietnam-Heimkehrers. Der heute international bekannten Ekatherina Savtchenko und ihren frühen Lithografien und Radierungen mit tanzenden Figuren ist in dieser Ausstellung eine ganze Wand gewidmet.