Kunst in Wassenberg : Galerie Noack präsentiert „Die Jahreszeiten“

Wassenberg Galerist Klaus Noack freut sich auf diesen Moment: Er eröffnet wieder eine Ausstellung. Die Werke verschiedener Künstlerinnen und Künstler sind bis zum 24. Juli zu sehen.

Die Jahreszeiten, das ist der Titel der Ausstellung, die Klaus Noack in seiner Galerie in Wassenberg an der Roermonder Straße 6 am Freitag, 25. Juni, 19 Uhr, eröffnet.